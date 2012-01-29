Серкль Брюгге - Стандард

|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|20:30
|Стандард
|0:0
|Серкль Брюгге
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|20:30
|Стандард
|0:0
|Серкль Брюгге
|21 тур
|26 декабря, воскресенье
|15:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Стандард
|6 тур
|11 сентября, суббота
|22:00
|Стандард
|2:0
|Серкль Брюгге
|21 тур
|29 декабря, вторник
|22:30
|Серкль Брюгге
|2:0
|Стандард
|8 тур
|23 сентября, среда
|22:30
|Стандард
|1:1
|Серкль Брюгге
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|30
|17
|5
|8
|63:35
|+28
|84
|2.
|Стандард
|30
|14
|9
|7
|43:33
|+10
|77
|3.
|Кортрейк
|30
|13
|7
|10
|39:36
|+3
|69
|4.
|Андерлехт
|30
|20
|7
|3
|61:26
|+35
|67
|5.
|Брюгге
|30
|19
|4
|7
|51:32
|+19
|61
|6.
|Серкль Брюгге
|30
|13
|7
|10
|36:37
|-1
|46
|7.
|Локерен
|30
|11
|11
|8
|48:40
|+8
|44
|8.
|Мехелен
|30
|10
|7
|13
|40:50
|-10
|37
|9.
|Монс
|30
|9
|9
|12
|50:55
|-5
|36
|10.
|30
|9
|9
|12
|45:51
|-6
|36
|11.
|Льерс
|30
|6
|13
|11
|24:36
|-12
|31
|12.
|Зюлте-Варегем
|30
|6
|12
|12
|32:38
|-6
|30
|13.
|Оуд-Хеверли
|30
|7
|8
|15
|38:58
|-20
|29
|14.
|Генк
|30
|13
|7
|10
|60:44
|+16
|23
|15.
|Вестерло
|30
|5
|5
|20
|29:59
|-30
|23
|16.
|Сент-Труйден
|30
|3
|10
|17
|32:61
|-29
|19
|* - Стандард: начислено 26
Генк: снято 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23