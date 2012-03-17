Лейрия - Риу Аве

|8 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Лейрия
|21 тур
|27 февраля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|1:0
|Лейрия
|6 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Лейрия
|1:0
|Риу Аве
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|30
|23
|6
|1
|69:19
|+50
|75
|2.
|Бенфика
|30
|21
|6
|3
|66:27
|+39
|69
|3.
|Брага
|30
|19
|5
|6
|59:29
|+30
|62
|4.
|Спортинг
|30
|18
|5
|7
|48:26
|+22
|59
|5.
|Маритиму
|30
|14
|8
|8
|41:38
|+3
|50
|6.
|Гимараеш
|30
|14
|3
|13
|40:40
|0
|45
|7.
|Насионал Ф
|30
|13
|5
|12
|48:50
|-2
|44
|8.
|Ольяненси
|30
|9
|12
|9
|36:38
|-2
|39
|9.
|Жил Висенте
|30
|8
|10
|12
|31:42
|-11
|34
|10.
|Пасуш де Феррейра
|30
|8
|7
|15
|35:53
|-18
|31
|11.
|Витория
|30
|8
|6
|16
|24:49
|-25
|30
|12.
|Бейра-Мар
|30
|8
|5
|17
|26:38
|-12
|29
|13.
|Академика
|30
|7
|8
|15
|27:38
|-11
|29
|14.
|Риу Аве
|30
|7
|7
|16
|33:42
|-9
|28
|15.
|Фейренсе
|30
|5
|9
|16
|27:50
|-23
|24
|16.
|Лейрия
|30
|5
|4
|21
|25:56
|-31
|19