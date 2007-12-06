Введите ваш ник на сайте

Аустрия - Паниониос

06.12.2007, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 4 тур Аустрия - Паниониос
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бордо 4 4 0 0 9:5 +4 12
2. Хельсингборг 4 2 1 1 8:5 +3 7
3. Галатасарай 4 1 1 2 6:5 +1 4
4. Паниониос 4 1 1 2 4:7 -3 4
5. Аустрия В 4 0 1 3 1:6 -5 1
...
  • Читайте нас: 