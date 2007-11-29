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Хельсингборг - Аустрия

29.11.2007, Четверг, 22:15 мск Кубок УЕФА, 3 тур Хельсингборг - Аустрия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бордо 4 4 0 0 9:5 +4 12
2. Хельсингборг 4 2 1 1 8:5 +3 7
3. Галатасарай 4 1 1 2 6:5 +1 4
4. Паниониос 4 1 1 2 4:7 -3 4
5. Аустрия В 4 0 1 3 1:6 -5 1
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