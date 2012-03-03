Ювентус - Кьево

|7 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|0:0
|Ювентус
|36 тур
|9 мая, понедельник
|22:45
|Ювентус
|2:2
|Кьево
|17 тур
|19 декабря, воскресенье
|17:00
|Кьево
|1:1
|Ювентус
|20 тур
|17 января, воскресенье
|17:00
|Кьево
|1:0
|Ювентус
|1 тур
|23 августа, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Кьево
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|23
|15
|0
|68:20
|+48
|84
|2.
|Милан
|38
|24
|8
|6
|74:33
|+41
|80
|3.
|Удинезе
|38
|18
|10
|10
|52:35
|+17
|64
|4.
|Лацио
|38
|18
|8
|12
|56:47
|+9
|62
|5.
|Наполи
|38
|16
|13
|9
|66:46
|+20
|61
|6.
|Интер
|38
|17
|7
|14
|58:55
|+3
|58
|7.
|Рома
|38
|16
|8
|14
|60:54
|+6
|56
|8.
|Парма
|38
|15
|11
|12
|54:53
|+1
|56
|9.
|Болонья
|38
|13
|12
|13
|41:43
|-2
|51
|10.
|Кьево
|38
|12
|13
|13
|35:45
|-10
|49
|11.
|Катания
|38
|11
|15
|12
|47:52
|-5
|48
|12.
|Аталанта *
|38
|13
|13
|12
|41:43
|-2
|46
|13.
|Фиорентина
|38
|11
|13
|14
|37:43
|-6
|46
|14.
|Сиена
|38
|11
|11
|16
|45:45
|0
|44
|15.
|Кальяри
|38
|10
|13
|15
|37:46
|-9
|43
|16.
|Палермо
|38
|11
|10
|17
|52:62
|-10
|43
|17.
|Дженоа
|38
|11
|9
|18
|50:69
|-19
|42
|18.
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|40:56
|-16
|36
|19.
|Новара
|38
|7
|11
|20
|35:65
|-30
|32
|20.
|Чезена
|38
|4
|10
|24
|24:60
|-36
|22
|* - Аталанта: снято 6
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