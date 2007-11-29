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Тоттенхэм - Ольборг

29.11.2007, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 3 тур Тоттенхэм - Ольборг
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хетафе 4 3 0 1 7:5 +2 9
2. Тоттенхэм 4 2 1 1 7:5 +2 7
3. Андерлехт 4 1 2 1 5:4 +1 5
4. Ольборг 4 1 1 2 7:7 0 4
5. Хапоэль ТА 4 1 0 3 3:8 -5 3
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