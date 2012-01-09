Введите ваш ник на сайте

Витория Гимараеш - Фейренсе

09.01.2012, Понедельник, 00:15 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Португалия. Высшая лига, 14 тур Витория Гимараеш - Фейренсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 30 23 6 1 69:19 +50 75
2. Бенфика 30 21 6 3 66:27 +39 69
3. Брага 30 19 5 6 59:29 +30 62
4. Спортинг 30 18 5 7 48:26 +22 59
5. Маритиму 30 14 8 8 41:38 +3 50
6. Гимараеш 30 14 3 13 40:40 0 45
7. Насионал Ф 30 13 5 12 48:50 -2 44
8. Ольяненси 30 9 12 9 36:38 -2 39
9. Жил Висенте 30 8 10 12 31:42 -11 34
10. Пасуш де Феррейра 30 8 7 15 35:53 -18 31
11. Витория 30 8 6 16 24:49 -25 30
12. Бейра-Мар 30 8 5 17 26:38 -12 29
13. Академика 30 7 8 15 27:38 -11 29
14. Риу Аве 30 7 7 16 33:42 -9 28
15. Фейренсе 30 5 9 16 27:50 -23 24
16. Лейрия 30 5 4 21 25:56 -31 19
...
  • Читайте нас: 