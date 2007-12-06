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Арис - Брага

06.12.2007, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 4 тур Арис - Брага
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 4 2 2 0 12:5 +7 8
2. Брага 4 1 3 0 5:3 +2 6
3. Болтон 4 1 3 0 5:4 +1 6
4. Арис 4 1 2 1 5:8 -3 5
5. Црвена Звезда 4 0 0 4 2:9 -7 0
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