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Динамо - Базель

08.11.2007, Четверг, 22:15 мск Кубок УЕФА, 2 тур Динамо - Базель
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамбург 4 3 1 0 7:1 +6 10
2. Базель 4 2 2 0 3:1 +2 8
3. Бранн 4 1 1 2 3:4 -1 4
4. Динамо Зб 4 0 2 2 2:5 -3 2
5. Ренн 4 0 2 2 2:6 -4 2
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