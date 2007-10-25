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Вильярреал - Фиорентина

25.10.2007, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1 тур Вильярреал - Фиорентина
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вильярреал 4 3 1 0 7:3 +4 10
2. Фиорентина 4 2 2 0 10:4 +6 8
3. АЕК 4 1 2 1 4:4 0 5
4. Млада Болеслав 4 1 0 3 5:6 -1 3
5. Эльфсборг 4 0 1 3 3:12 -9 1
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