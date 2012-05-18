Носта - Челябинск

|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|39
|25
|9
|5
|67:25
|+42
|84
|2.
|Уфа
|39
|24
|12
|3
|52:19
|+33
|84
|3.
|Волга Ул
|39
|22
|7
|10
|54:31
|+23
|73
|4.
|39
|19
|8
|12
|61:36
|+25
|65
|5.
|Челябинск
|39
|17
|13
|9
|42:28
|+14
|64
|6.
|Тюмень
|39
|17
|12
|10
|52:35
|+17
|63
|7.
|39
|14
|16
|9
|57:45
|+12
|58
|8.
|Сызрань-2003
|39
|13
|10
|16
|42:48
|-6
|49
|9.
|Химик Дз
|39
|13
|9
|17
|41:52
|-11
|48
|10.
|Зенит Иж
|39
|12
|10
|17
|50:52
|-2
|46
|11.
|39
|12
|5
|22
|44:65
|-21
|41
|12.
|Рубин-2
|39
|7
|8
|24
|32:57
|-25
|29
|13.
|Динамо Кр
|39
|5
|11
|23
|23:64
|-41
|26
|14.
|Носта
|39
|3
|10
|26
|19:79
|-60
|19