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Металлург Л - Витязь

23.05.2012, Среда, 18:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 37 тур Металлург Л - Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
23 тур
16 сентября, пятница 18:30 Витязь 0:2 Металлург Л
11 тур
23 июня, четверг 00:00 Металлург Л 1:3 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
24 тур
24 сентября, пятница 17:00 Витязь 0:0 Металлург Л
10 тур
22 июня, вторник 18:00 Металлург Л 4:3 Витязь
Россия. Первый дивизион 2009
35 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Витязь 2:0 Металлург Л
15 тур
13 июня, суббота 17:00 Металлург Л 0:3 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Салют 39 25 8 6 78:31 +47 83
2. Авангард Кур 39 21 7 11 62:36 +26 70
3. Витязь 39 18 8 13 58:59 -1 62
4. 39 17 8 14 51:50 +1 59
5. Локомотив Лс 39 16 10 13 47:41 +6 58
6. 39 16 10 13 43:38 +5 58
7. Металлург Лп 39 16 8 15 55:53 +2 56
8. Орел 39 14 11 14 52:60 -8 53
9. Калуга 39 14 10 15 37:41 -4 52
10. Сокол 39 13 13 13 56:55 +1 52
11. 39 11 10 18 46:58 -12 43
12. Рязань 39 11 9 19 44:60 -16 42
13. Подолье 39 9 8 22 33:56 -23 35
14. Зенит Пз 39 8 8 23 22:46 -24 32
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