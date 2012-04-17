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Подолье - Металлург Л

17.04.2012, Вторник, 17:00 мск Ерино, стадион Подолье Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 31 тур Подолье - Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
17 тур
11 августа, четверг 00:00 Металлург Л 3:0 Подолье
5 тур
16 мая, понедельник 00:00 Подолье 3:4 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Салют 39 25 8 6 78:31 +47 83
2. Авангард Кур 39 21 7 11 62:36 +26 70
3. Витязь 39 18 8 13 58:59 -1 62
4. 39 17 8 14 51:50 +1 59
5. Локомотив Лс 39 16 10 13 47:41 +6 58
6. 39 16 10 13 43:38 +5 58
7. Металлург Лп 39 16 8 15 55:53 +2 56
8. Орел 39 14 11 14 52:60 -8 53
9. Калуга 39 14 10 15 37:41 -4 52
10. Сокол 39 13 13 13 56:55 +1 52
11. 39 11 10 18 46:58 -12 43
12. Рязань 39 11 9 19 44:60 -16 42
13. Подолье 39 9 8 22 33:56 -23 35
14. Зенит Пз 39 8 8 23 22:46 -24 32
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