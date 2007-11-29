Введите ваш ник на сайте

Цюрих - Тулуза

29.11.2007, Четверг, 22:15 мск Кубок УЕФА, 3 тур Цюрих - Тулуза
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 4 3 0 1 8:2 +6 9
2. Спартак М 4 2 1 1 4:3 +1 7
3. Цюрих 4 2 0 2 4:7 -3 6
4. Спарта 4 1 1 2 4:5 -1 4
5. Тулуза 4 1 0 3 4:7 -3 3
...
  • Читайте нас: 