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Копенгаген - Атлетико

05.12.2007, Среда, 22:45 мск Кубок УЕФА, 4 тур Копенгаген - Атлетико
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 4 3 1 0 9:4 +5 10
2. Панатинаикос 4 3 0 1 7:2 +5 9
3. Абердин 4 1 1 2 5:6 -1 4
4. Копенгаген 4 1 0 3 1:7 -6 3
5. Локомотив 4 0 2 2 4:7 -3 2
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