ЦРФСО - Спартак К

|26 тур
|1 сентября, четверг
|18:00
|Спартак К
|3:1
|ЦРФСО
|10 тур
|3 июня, пятница
|00:00
|ЦРФСО
|2:1
|Спартак К
|26 тур
|1 сентября, четверг
|18:00
|Спартак К
|3:1
|ЦРФСО
|10 тур
|3 июня, пятница
|00:00
|ЦРФСО
|2:1
|Спартак К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи
|45
|27
|12
|6
|80:27
|+53
|93
|2.
|Спартак Кс
|45
|26
|11
|8
|62:30
|+32
|89
|3.
|Текстильщик Ив
|45
|26
|11
|8
|68:26
|+42
|89
|4.
|ЦРФСО
|45
|24
|12
|9
|77:36
|+41
|84
|5.
|45
|24
|9
|12
|71:44
|+27
|81
|6.
|Волга Тв
|45
|22
|11
|12
|60:35
|+25
|77
|7.
|Псков-747
|45
|21
|10
|14
|61:52
|+9
|73
|8.
|Череповец
|45
|20
|7
|18
|51:49
|+2
|67
|9.
|45
|16
|16
|13
|54:47
|+7
|64
|10.
|45
|15
|15
|15
|62:63
|-1
|60
|11.
|45
|15
|7
|23
|62:76
|-14
|52
|12.
|Карелия
|45
|13
|10
|22
|57:83
|-26
|49
|13.
|Сатурн
|45
|13
|9
|23
|53:78
|-25
|48
|14.
|45
|6
|11
|28
|33:72
|-39
|29
|15.
|Знамя Труда
|45
|4
|9
|32
|29:99
|-70
|21
|16.
|45
|4
|8
|33
|26:89
|-63
|20