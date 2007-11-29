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Судьи
Главный судья:
Кери Ричардс (Уэльс)
Помощники:
Эдвард Кинг, Филип Томас (оба - Уэльс)

Спарта - Спартак

29.11.2007, Четверг, 20:30 мск Трансляция: "ТВЦ" 20:25 Кубок УЕФА, 3 тур Спарта - Спартак
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 4 3 0 1 8:2 +6 9
2. Спартак М 4 2 1 1 4:3 +1 7
3. Цюрих 4 2 0 2 4:7 -3 6
4. Спарта 4 1 1 2 4:5 -1 4
5. Тулуза 4 1 0 3 4:7 -3 3
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