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Мидтьюлланд - Копенгаген

20.05.2012, Воскресенье, 18:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Супер-Лига, 32 тур Мидтьюлланд - Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
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