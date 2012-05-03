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Хорсенс - Сендерийск

03.05.2012, Четверг, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Супер-Лига, 29 тур Хорсенс - Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:4 Хорсенс
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Хорсенс
6 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
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