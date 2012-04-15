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Кеге - Копенгаген

15.04.2012, Воскресенье, 18:00 мск Кеге, стадион СИАС-НВЕ Парк Дания. Супер-Лига, 26 тур Кеге - Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
17 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Кеге
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Кеге 2:4 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 22:00 Копенгаген 4:0 Кеге
12 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Кеге 0:2 Копенгаген
2 тур
25 июля, суббота 17:00 Копенгаген 7:1 Кеге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
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