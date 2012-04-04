Введите ваш ник на сайте

Ольборг - Мидтьюлланд

04.04.2012, Среда, 20:30 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Супер-Лига, 24 тур Ольборг - Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
16 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
30 апреля, суббота 16:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
16 тур
13 ноября, суббота 21:05 Мидтьюлланд 2:2 Ольборг
5 тур
16 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 3:2 Мидтьюлланд
20 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
...
  • Читайте нас: 