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Сендерийск - Нордшелланд

05.04.2012, Четверг, 16:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Супер-Лига, 24 тур Сендерийск - Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
16 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Сендерийск
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Нордшелланд
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:1 Сендерийск
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Нордшелланд
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
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