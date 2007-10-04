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Судьи
Главный судья:
Георгиос Казнаферис (Греция)
Помощники:
Константинос Далас, Димитриос Берсис (оба - Греция)
Делегат:
Эвзен Амлер (Чехия)

Локомотив - Мидтьюлланд

04.10.2007, Четверг, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Кубок УЕФА , ответный матч Локомотив - Мидтьюлланд
Первый матч: 3 - 1
Кубок УЕФА (2007/2008)
Первый круг,
первый матч		 20 сентября, четверг 22:00 Мидтьюлланд 1:3 Локомотив
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