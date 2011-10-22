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АДО Ден Хааг - НЕК

22.10.2011, Суббота, 21:45 мск Гаага, стадион Кийосира Голландия. Эредивизие, 10 тур АДО Ден Хааг - НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 5:1 НЕК
14 тур
14 ноября, воскресенье 16:30 НЕК 1:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 23:00 АДО Ден Хааг 2:3 НЕК
10 тур
18 октября, воскресенье 16:30 НЕК 1:1 АДО Ден Хааг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 23 7 4 93:36 +57 76
2. Фейеноорд 34 21 7 6 70:37 +33 70
3. ПСВ 34 21 6 7 87:47 +40 69
4. Алкмаар 34 19 8 7 64:35 +29 65
5. Херенвен 34 18 10 6 79:59 +20 64
6. Твенте 34 17 9 8 82:46 +36 60
7. Витесс 34 15 8 11 48:43 +5 53
8. НЕК 34 13 6 15 42:45 -3 45
9. Ваалвейк 34 13 6 15 40:49 -9 45
10. Рода 34 14 2 18 55:70 -15 44
11. Утрехт 34 11 10 13 55:58 -3 43
12. Хераклес 34 11 7 16 52:62 -10 40
13. НАК Бреда 34 10 8 16 45:54 -9 38
14. Гронинген 34 10 7 17 41:61 -20 37
15. АДО Ден Хааг 34 8 8 18 38:67 -29 32
16. Венло 34 9 4 21 42:78 -36 31
17. Де Графсхап 34 6 6 22 36:74 -38 24
18. Экселсиор 34 4 7 23 28:76 -48 19
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