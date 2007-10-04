Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Стен Калдма (Эстония)
Помощники:
Ханнес Рейнвальд, Дмитрий Виноградов (оба - Эстония)
Делегат:
Малкольм Моффатт (Северная Ирландия)

Хэкен - Спартак

04.10.2007, Четверг, 21:00 мск Кубок УЕФА , ответный матч Хэкен - Спартак
Первый матч: 0 - 5
Кубок УЕФА (2007/2008)
Первый круг,
первый матч		 20 сентября, четверг 18:45 Спартак 5:0 Хэкен
...
  • Читайте нас: 