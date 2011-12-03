Введите ваш ник на сайте

Силькеборг - Ольборг

03.12.2011, Суббота, 20:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Супер-Лига, 18 тур Силькеборг - Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
11 тур
1 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 17:00 Силькеборг 4:3 Ольборг
20 тур
5 марта, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Силькеборг
4 тур
7 августа, суббота 21:05 Ольборг 0:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
22 тур
24 марта, среда 20:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
9 тур
19 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
...
  • Читайте нас: 