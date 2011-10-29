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Хорсенс - Силькеборг

29.10.2011, Суббота, 19:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Супер-Лига, 14 тур Хорсенс - Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:2 Силькеборг
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
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