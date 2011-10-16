Введите ваш ник на сайте

Кеге - Сендерийск

16.10.2011, Воскресенье, 18:00 мск Кеге, стадион СИАС-НВЕ Парк Дания. Супер-Лига, 12 тур Кеге - Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:0 Кеге
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
15 апреля, четверг 20:00 Кеге 1:2 Сендерийск
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:0 Кеге
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Кеге 1:0 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 33 21 5 7 49:22 +27 68
2. Копенгаген 33 19 9 5 55:26 +29 66
3. Мидтьюлланд 33 17 7 9 50:40 +10 58
4. Хорсенс 33 17 6 10 53:39 +14 57
5. Орхус 33 12 12 9 47:40 +7 48
6. Сендерийск 33 11 11 11 48:51 -3 44
7. Ольборг 33 12 8 13 42:48 -6 44
8. Силькеборг 33 11 10 12 51:47 +4 43
9. Брондбю 33 9 9 15 35:46 -11 36
10. Оденсе 33 8 10 15 46:50 -4 34
11. Люнгбю 33 8 4 21 32:60 -28 28
12. Кеге 33 4 7 22 32:71 -39 19
...
  • Читайте нас: 