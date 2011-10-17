Хорсенс - Копенгаген

|6 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Хорсенс
|0:1
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Хорсенс
|0:1
|Копенгаген
|30 тур
|16 мая, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Хорсенс
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:2
|Копенгаген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|33
|21
|5
|7
|49:22
|+27
|68
|2.
|Копенгаген
|33
|19
|9
|5
|55:26
|+29
|66
|3.
|Мидтьюлланд
|33
|17
|7
|9
|50:40
|+10
|58
|4.
|Хорсенс
|33
|17
|6
|10
|53:39
|+14
|57
|5.
|Орхус
|33
|12
|12
|9
|47:40
|+7
|48
|6.
|Сендерийск
|33
|11
|11
|11
|48:51
|-3
|44
|7.
|Ольборг
|33
|12
|8
|13
|42:48
|-6
|44
|8.
|Силькеборг
|33
|11
|10
|12
|51:47
|+4
|43
|9.
|Брондбю
|33
|9
|9
|15
|35:46
|-11
|36
|10.
|Оденсе
|33
|8
|10
|15
|46:50
|-4
|34
|11.
|Люнгбю
|33
|8
|4
|21
|32:60
|-28
|28
|12.
|Кеге
|33
|4
|7
|22
|32:71
|-39
|19