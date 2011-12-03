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Базель - Люцерн

03.12.2011, Суббота, 20:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Супер-Лига, 17 тур Базель - Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
6 тур
20 августа, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Базель 3:0 Люцерн
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Базель
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Базель 1:4 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Люцерн
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 4:5 Базель
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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