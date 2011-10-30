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Цюрих - Люцерн

30.10.2011, Воскресенье, 19:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Супер-Лига, 14 тур Цюрих - Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
8 тур
10 сентября, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Люцерн 0:5 Цюрих
19 тур
5 февраля, суббота 19:45 Цюрих 2:0 Люцерн
18 тур
11 декабря, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Цюрих
9 тур
27 октября, среда 21:45 Цюрих 2:2 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 19:45 Люцерн 4:1 Цюрих
23 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Цюрих 1:0 Люцерн
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:0 Цюрих
7 тур
22 августа, суббота 19:45 Цюрих 4:0 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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