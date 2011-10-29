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Базель - Грассхоппер

29.10.2011, Суббота, 19:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Супер-Лига, 14 тур Базель - Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
3 тур
30 июля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:2 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Грассхоппер
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Базель
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Базель
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Базель 2:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
32 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 4:0 Базель
23 тур
6 марта, суббота 19:45 Базель 1:2 Грассхоппер
15 тур
31 октября, суббота 19:45 Базель 3:1 Грассхоппер
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:1 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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