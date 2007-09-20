Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Фриц Штухлик (Австрия)
Помощники:
Андреас Феллингер, Michael Schmid (оба - Австрия)
Делегат:
Жан-Клод Журкен (Бельгия)

Эвертон - Металлист

20.09.2007, Четверг, 23:00 мск Кубок УЕФА , первый матч Эвертон - Металлист
...
  • Читайте нас: 