Рапид - Зальцбург

|24 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|3:1
|Рапид
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:2
|Зальцбург
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Рапид
|24 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|3:1
|Рапид
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:2
|Зальцбург
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Рапид
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|21 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|19
|11
|6
|60:30
|+30
|68
|2.
|Рапид В
|36
|16
|14
|6
|52:30
|+22
|62
|3.
|Адмира
|36
|15
|10
|11
|59:52
|+7
|55
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|12
|10
|52:44
|+8
|54
|5.
|Штурм
|36
|12
|15
|9
|47:41
|+6
|51
|6.
|Рид
|36
|11
|15
|10
|44:38
|+6
|48
|7.
|Адмира Ваккер
|36
|10
|15
|11
|36:45
|-9
|45
|8.
|Маттерсбург
|36
|9
|11
|16
|41:43
|-2
|38
|9.
|Винер-Нойштадт
|36
|6
|15
|15
|26:51
|-25
|33
|10.
|Капфенберг
|36
|5
|8
|23
|21:64
|-43
|23