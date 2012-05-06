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Рапид - Зальцбург

06.05.2012, Воскресенье, 18:00 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 33 тур Рапид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
10 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Рапид
15 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 4:2 Зальцбург
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Зальцбург
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Рапид
22 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Рапид 0:1 Зальцбург
17 тур
29 ноября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Рапид
7 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 2:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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