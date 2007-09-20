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Расписание матчей
Мидтьюлланд - Локомотив
Мидтьюлланд - Локомотив: обзор матча 20 сентября 2007
Мидтьюлланд
20.09.2007, четверг, 22:00
Кубок УЕФА
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мидтьюлланд - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Помощники судьи:
Петр Садчук
Радослав Сейка (оба - Польша)
Делегат:
Кристер Фелльстрем (Швеция)
Стадион:
МКХ Арена
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