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Судьи
Главный судья:
Томаш Микульски (Польша)
Помощники:
Петр Садчук, Радослав Сейка (оба - Польша)
Делегат:
Кристер Фелльстрем (Швеция)

Мидтьюлланд - Локомотив

20.09.2007, Четверг, 22:00 мск Кубок УЕФА , первый матч Мидтьюлланд - Локомотив
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