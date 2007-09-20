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Судьи
Главный судья:
Рене Рогалла (Швейцария)
Помощники:
Мануэль Наварро, Жан-Поль Реми (оба - Швейцария)
Делегат:
Борислав Александров (Болгария)

Спартак - Хэкен

20.09.2007, Четверг, 18:45 мск Москва, стадион Лужники Кубок УЕФА , первый матч Спартак - Хэкен
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