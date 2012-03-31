Введите ваш ник на сайте

Штурм - Рид

31.03.2012, Суббота, 18:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 28 тур Штурм - Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
17 декабря, суббота 19:00 Рид 1:1 Штурм
10 тур
2 октября, воскресенье 20:30 Штурм 1:0 Рид
1 тур
16 июля, суббота 20:30 Рид 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Рид 0:0 Штурм
22 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 Штурм 1:0 Рид
11 тур
16 октября, суббота 18:00 Штурм 0:1 Рид
1 тур
17 июля, суббота 20:30 Рид 0:3 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 20:00 Рид 1:2 Штурм
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Штурм 1:0 Рид
16 тур
21 ноября, суббота 20:00 Штурм 0:2 Рид
6 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Рид 1:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
...
  • Читайте нас: 