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Рид - Адмира

21.03.2012, Среда, 23:30 мск Рид, стадион Кайне Сорген Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Рид - Адмира
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
17 тур
3 декабря, суббота 21:30 Адмира 1:1 Рид
8 тур
17 сентября, суббота 18:00 Рид 1:1 Адмира
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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