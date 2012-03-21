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Зальцбург - Винер-Нойштадт

21.03.2012, Среда, 23:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Зальцбург - Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
17 тур
4 декабря, воскресенье 21:30 Винер-Нойштадт 0:0 Зальцбург
8 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Зальцбург 4:0 Винер-Нойштадт
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 1:0 Зальцбург
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:30 Винер-Нойштадт 1:0 Зальцбург
4 тур
7 августа, суббота 20:30 Зальцбург 4:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 20:00 Зальцбург 4:2 Винер-Нойштадт
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Зальцбург 1:1 Винер-Нойштадт
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 2:3 Зальцбург
5 тур
22 августа, суббота 21:30 Винер-Нойштадт 1:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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