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Судьи
Главный судья:
Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
И. Синер (Омск)

Урал - Сатурн

16.09.2007, Воскресенье, 15:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Россия. Кубок, 1/4 финала Урал - Сатурн
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