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Капфенберг - Штурм

04.03.2012, Воскресенье, 19:00 мск Капфенберг, стадион Франц Фекете Австрия. Бундеслига, 23 тур Капфенберг - Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
14 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Штурм 1:0 Капфенберг
3 тур
30 июля, суббота 00:00 Капфенберг 3:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Капфенберг 0:5 Штурм
20 тур
12 февраля, суббота 20:30 Штурм 2:0 Капфенберг
12 тур
23 октября, суббота 18:00 Капфенберг 0:4 Штурм
2 тур
24 июля, суббота 20:30 Штурм 2:0 Капфенберг
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
3 апреля, суббота 20:00 Штурм 1:1 Капфенберг
27 тур
27 марта, суббота 20:00 Капфенберг 0:3 Штурм
10 тур
4 октября, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Капфенберг
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Капфенберг 0:1 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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