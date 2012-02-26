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Рид - Зальцбург

26.02.2012, Воскресенье, 19:30 мск Рид, стадион Кайне Сорген Арена Австрия. Бундеслига, 22 тур Рид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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