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Винер-Нойштадт - Рапид

12.02.2012, Воскресенье, 19:00 мск Винер Нойштадт, стадион Винер Нойштадт Австрия. Бундеслига, 20 тур Винер-Нойштадт - Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Рапид 1:1 Винер-Нойштадт
2 тур
23 июля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Рапид 4:1 Винер-Нойштадт
20 тур
12 февраля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 2:0 Рапид
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 1:1 Рапид
2 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Рапид 1:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 20:00 Рапид 3:0 Винер-Нойштадт
21 тур
19 февраля, пятница 21:30 Винер-Нойштадт 2:2 Рапид
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 0:4 Рапид
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Рапид 3:1 Винер-Нойштадт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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