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Рапид - Адмира

17.12.2011, Суббота, 21:30 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 19 тур Рапид - Адмира
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
10 тур
1 октября, суббота 20:30 Адмира 4:3 Рапид
1 тур
16 июля, суббота 20:30 Рапид 2:0 Адмира
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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