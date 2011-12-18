Введите ваш ник на сайте

Зальцбург - Аустрия

18.12.2011, Воскресенье, 19:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 19 тур Зальцбург - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
10 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 3:2 Зальцбург
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Аустрия 2:4 Зальцбург
26 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Аустрия
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Аустрия 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:1 Аустрия
25 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Зальцбург
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
...
  • Читайте нас: 