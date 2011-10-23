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Аустрия - Рапид

23.10.2011, Воскресенье, 18:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 12 тур Аустрия - Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
5 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:3 Аустрия
25 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 0:1 Рапид
17 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Аустрия 0:1 Рапид
7 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:30 Аустрия 1:0 Рапид
24 тур
14 марта, воскресенье 17:30 Рапид 2:0 Аустрия
16 тур
22 ноября, воскресенье 17:30 Рапид 4:1 Аустрия
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Аустрия 1:1 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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