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Сошо - Валансьен

03.03.2012, Суббота, 22:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Лига 1, 26 тур Сошо - Валансьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
10 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Валансьен 3:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Валансьен 1:1 Сошо
16 тур
4 декабря, суббота 21:00 Сошо 2:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 19:00 Валансьен 1:1 Сошо
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Сошо 2:5 Валансьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Сошо 1:1 Валансьен
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Валансьен 2:2 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
26 января, суббота 22:00 Сошо 1:0 Валансьен
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Валансьен 3:1 Сошо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монпелье 38 25 7 6 68:34 +34 82
2. ПСЖ 38 23 10 5 75:41 +34 79
3. Лилль 38 21 11 6 72:39 +33 74
4. Лион 38 19 7 12 64:51 +13 64
5. Бордо 38 16 13 9 53:41 +12 61
6. Ренн 38 17 9 12 53:44 +9 60
7. Сент-Этьен 38 16 9 13 49:45 +4 57
8. Тулуза 38 15 11 12 37:34 +3 56
9. Эвиан 38 13 11 14 54:55 -1 50
10. Марсель 38 12 12 14 45:41 +4 48
11. Нанси 38 11 12 15 38:48 -10 45
12. Валансьен 38 12 7 19 40:50 -10 43
13. Ницца 38 10 12 16 39:46 -7 42
14. Сошо 38 11 9 18 40:60 -20 42
15. Брест 38 8 17 13 31:38 -7 41
16. Аяччо 38 9 14 15 40:61 -21 41
17. Лорьян 38 9 12 17 35:49 -14 39
18. Кан 38 9 11 18 39:58 -19 38
19. Дижон 38 9 9 20 37:63 -26 36
20. Осер 38 7 13 18 46:57 -11 34
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