Введите ваш ник на сайте

Люцерн - Сьон

25.09.2011, Воскресенье, 18:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Супер-Лига, 10 тур Люцерн - Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Сьон 1:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Сьон 3:2 Люцерн
27 тур
9 апреля, суббота 19:45 Люцерн 0:1 Сьон
13 тур
30 октября, суббота 19:45 Сьон 4:1 Люцерн
4 тур
8 августа, воскресенье 15:45 Люцерн 2:3 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 21:45 Люцерн 1:1 Сьон
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Сьон 5:2 Люцерн
10 тур
24 сентября, четверг 21:45 Люцерн 1:2 Сьон
1 тур
22 июля, среда 21:45 Сьон 3:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
(подробнее)
Ксамакс: снято 26
...
  • Читайте нас: 