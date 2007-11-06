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Расписание матчей
Валенсия - Русенборг
Валенсия - Русенборг: обзор матча 06 ноября 2007
Валенсия
06.11.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Валенсия - Русенборг
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